Telia Eesti uueks tegevjuhiks saab Andre Visse. „Edukaks saavad ettevõtted, kes on näoga kliendi poole“

Visse kinnitusel on tal hea meel asuda juhtima ettevõtet, millel on sedavõrd oluline roll ühiskonda panustamisel ja kogu kohaliku digielu kujundamisel. „Telia missioon on muuta Eesti paremaks kohaks, kus elada ja töötada ning me pingutame selle nimel iga päev. Tehnoloogia areng pole olnud kunagi ajaloos nii kiire kui täna, mis tähendab meie valdkonnale ühelt poolt suuri väljakutseid, kuid ka tohutuid võimalusi. Selles agiilses ja arenevas keskkonnas on edukad need tehnoloogiafirmad, kes on alati näoga kliendi poole,“ sõnas Visse.