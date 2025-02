Mis juhtub tänavu Eesti ekspordiga? Kuus tuntud majandusanalüütikut annavad aru

Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja

Ekspordi väljavaade 2025. aasta alguses on muutunud varasemast vastuolulisemaks. Ühelt poolt kinnitavad 2024. aasta lõpu andmed, et eksport on taas kasvuteel. Teisalt on aga kasvanud globaalne ebakindlus kaubanduspiirangute ja seniste reeglite kehtivuse osas.

Eesti-​sugusele väikeriigile on kasulikum, kui rahvusvahelisi kaubandusreegleid järgitakse ja kaubavahetus toimub piiranguteta. Kaubanduspiirangute kehtestamise ohu tõttu võivad ettevõtted juba praegu arvestada nende võimalike mõjudega lepingute sõlmimisel, mis võib muuta kaubanduse kulukamaks. Samas ei tähenda kaubanduspiirangute sagenemine automaatselt ekspordivõimaluste vähenemist. Kuna nende täpne mõju sõltub konkreetsetest piirangutest, on võimalik, et teatud tingimustes võiksid Eesti ettevõtted sellest ka kasu lõigata.

Majandusprognooside põhistsenaariumid eeldavad, et 2025. aastal jätkub ekspordi mõõdukas kasv, mille peamine eeldus on välisturgude tugevnemine. Viimastel aastatel on ekspordi kasvu takistanud mitmed tegurid, kuid need on hakanud taanduma, soodustades edasist arengut.

Luminori panga peaökonomist Lenno Uusküla

Eesti eksport on taas hoogu sisse saamas. Ka eelnevate kriisiaastate jooksul on olnud üksjagu ettevõtteid, kelle ekspordimahud on kasvamas, kuid need ei paistnud teiste langevate ettevõtete ekspordinumbrite taustal kogukaubanduses välja. Nüüd on kukkujad suuremas plaanis kukkumisega ühele poole saanud ning tooni annavad taaskord need, kelle mahud tõusuteel.

Eelkõige annab sel ja järgmisel aastal tooni majanduse olukord sihtriikides. Eesti kaubandus on pikalt kiratsenud, sest raske on olnud müüa ehituse ja kinnisvara sektori jaoks kaupu Soome ja Rootsi. Samuti on olnud Saksamaa majandus languses ning tavapärased majandussidemeid ei ole hästi toiminud. Seepärast on paljud otsinud teisi turge.