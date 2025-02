Energiasalv tulistab vastu: meie pole valeandmeid esitanud, hoopis mäetöösturid eksitavad avalikkust

Eesti mäetööstuse ettevõtete liit hoiatas täna peaminister Kristen Michalile saadetud avalikus kirjas, et Paldiski vesisalvestile 15 aastaks 35 miljoni euro suuruse garantii andmine ei langeta tarbijatele energiahindu. Samuti väitis liit, et projekti põhjendamiseks kasutatud TalTechi uuring sisaldab valeandmeid.

Energiasalv lükkab need süüdistused ümber. „Oleme tegutsenud läbipaistvalt ning oma sammudest nii otsustajaid kui ka avalikkust teavitanud. Nii TalTechi kui KPMG uuringute läbiviimisel oleme teinud koostööd ministeeriumide ja nende allasutustega. Uuringute tehnilisi detaile saavad täpsustada uuringute läbiviijad ja meil ei ole põhjust kahelda teadlaste kompetentsuses,“ rõhutab ettevõte.

Küll aga soovib Energiasalv oma vastulauses lükata ümber Eesti mäetööstuse ettevõtete liidu „faktivead ja eksitavad väited“.

Vaidlus numbrite üle

Mäetöösturid väitsid avalikus kirjas, et lubjakivi mahu teisendamisel tonnideks on uuringus kasutatud kordajat 1,6, mitte korrektset teisenduskordajat 2,5, mis näitab Eesti lubjakivi vajadust tegelikust oluliselt väiksemana.

Energiasalv lükkab selle väite ümber, öeldes, et kritiseerijad on ajanud segamini lubjakivi looduslikus olekus mahukaalu ja killustiku kuivtiheduse. „Killustiku kuivtihedus on katsetuste tulemusena vahemikus 1,67-2,07,“ täpsustab ettevõte.

Teine vaidluspunkt puudutab gneisskillustiku hinda. Mäetööstusliidu väitel näidatakse lubjakivikillustiku hinda tegelikkusest kuni kaks korda kõrgemana – 17 eurot tonn, kui tegelik turuhind on 8-12 eurot.

Energiasalv selgitab, et TalTechi uuringusse anti sisendandmetena ainult Paldiski vesisalvesti ehitusega seonduvad andmed ning uuring keskendub tulevikule, mitte praegusele olukorrale.

Mäetööstusliit tõi ühe suurema probleemina esile väidetavad vead CO 2 heite arvutustes. Liidu sõnul on lubjakivikillustiku heide näidatud neli korda tegelikust suuremana (6 kg/t tegeliku 1,6 kg/t asemel), samas kui gneissi puhul on see kunstlikult madal (0,25 kg/t).