Eestis plaanitakse suurt kaitsetööstuse nädalat. Liidu juht: meie ettevõtted on ajast isegi liiga ees

Eesti kaitse- ja kosmosetööstuse liidu tegevjuht Kalev Koidumäe ütleb Delfi Ärilehele, et nende liidus on praegu ligikaudu 150 Eesti ettevõtet, kes tegutsevad üht- või teistpidi kaitsevaldkonnas. Viimase aastaga on neid juurde tulnud umbes 20.