Marko Viiding: Riiklik taastuvenergialahenduse subsideerimine viib meid doominoefektina tagasi 90ndate riigikapitalismi

Vindri tuulepark Rootsis on ehitatud ilma riiklike toetusteta. Täielikult avatud ja läbipaistev ning ette prognoositav turg pakub kindlustunnet nii tootjatele kui tarbijatele ning julgustab ettevõtjaid tegutsema pikaaegselt turutingimustel. Uued energiatootmised, sealhulgas tuule-, ja päikeseenergiast, lisanduvad energiaturule avatud konkurentsikeskkonnas ilma riigi toetuseta, sest investeeringute tasuvusajad on viimase kümne aasta jooksul juba oluliselt langenud. Lisaks on Põhjamaades laialdaselt kasutuses pikaajalised elektrienergia ostulepingud, mis võimaldavad ettevõtetel osta elektrit fikseeritud hinnaga otse tootjatelt, tagades seeläbi stabiilsuse nii tootjatele kui ka tarbijatele. Need lahendused vähendavad sõltuvust lühiajalistest energiaturu kõikumistest ning aitavad kindlustada taastuvenergia projektidele stabiilse sissetuleku. Ka Eestis ja Baltimaades on see kasvav trend. Nii ei pea riik ja tavatarbijad läbi maksude energiatootmist kinni maksma.