Lugejate küsimused. Mida peaks tuludeklaratsioonis teadma investeerimise kohta?

Kuidas kajastada hoiuste pealt teenitud intressitulu eraisikuna investeerimiskonto süsteemis?

Kui intressilt on tulumaks kinni peetud, siis tuleb investeerimiskontole laekunud summa näidata ka investeerimiskonto tabelis 6.5 II osas sissemaksena. Eesti äriühingult saadud intressilt on üldjuhul tulumaks kinni peetud ning intress ja kinnipeetud tulumaks on eeltäidetud tuludeklaratsiooni tabelis 5.1. Kui inimene on intressi väljamakse tegijat teavitanud, et finantsvara on ostetud või raha on hoiusesse paigutatud investeerimiskonto kaudu, siis ei ole intressilt tulumaksu kinni peetud. Sellisel juhul ei tohi laekunud summat näidata investeerimiskonto sissemaksena. Sama kehtib ka välisriigis saadud intressi puhul, mis deklareeritakse tabelis 8.1.