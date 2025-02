Eesti on heas kirjas. Väetiseturg on volatiilne, aga verist kraami jõuab siia näpuotsaga

Euroopa Liidus ostis mullu Venemaalt väetisi kõige rohkem Poola – 397 miljoni USA dollari eest. Teisel kohal oli Prantsusmaa (184,4 miljonit) ja kolmandal Saksamaa (174,6 miljonit). Samas on mõned riigid hoopis vähendanud väetiste importi Venemaalt, Eesti sealjuures kõige rohkem – mullu importisime Venemaalt väetist ainult umbes 100 000 dollari eest. Tšehhi vähendas importi viis korda, 185 000 dollarini, ja Läti kolm korda, 4,3 miljoni dollarini.

Milline on aga seis väetiste turul ning kas Venemaale ja Valgevenele „ei“ ütlemine turule ka pingeid tekitab?

„Danish Agro grupil, mille osa on Baltic Agro, on jätkuvalt otsus Vene ja Valgevene kaupu – nagu näiteks vilja, toorõli ja väetist mitte osta. Samas kahjuks kõikidel teistel sellist selgroogu ei ole,“ kommenteeris olukorda Euroopa Liidu turule agressorriikidest Venemaalt ja Valgevenest toodavate väetistega Eesti ühe suurema põllumajandussektori varustaja Baltic Agro tegevjuht Ants Puusta.

Eesti väetiseturg on Puusta sõnul koguseliselt aastas umbes 250 000 tonni, rahaliselt on see sõltuvalt parajasti kehtivatest turuhindadest umbes 80 –100 miljonit eurot. Võrdluseks näiteks Läti väetiseturg on u 400-450 tuhat tonni ja Leedu oma u 650 000 tonni. „Suures plaanis üle 80% kaubast on Euroopast, ülejäänud Kasahhi, Hiina, Usbeki ja teiste riikide päritolu. Vene ja Valgevene väetisi eriti Eesti turul kohanud ei ole,“ lisas ta.

Baltic Agro väetiste valdkonna juhi Mihkel Salumi hinnangul on sel aastal Eesti väetiseturul jätkunud varasemad trendid: tootevalik on väiksem, hinnapakkumisi tehakse hästi lühikeseks ajaks – praktikas vaid üheks–kaheks päevaks – ja põllumees peab suutma sellele reageerida, et võimalusel soodsamat hinda kasutada. „Eesti kontekstis rääkides on septembrist alates hinnakõikumisi olnud – lämmastikväetiste hinnad on tõusnud; ainuke, mis on püsinud või isegi natuke langenud, on kaaliumväetised,“ märkis ta.

Eesti põllumeeste tänavuse hooaja väetiseostude praktika saab Salumi sõnul kokku võtta kolme sõnaga „vähem, aeglasemalt, hiljem“. Samas – kellel on veel midagi vajalikku puudu, peaks praegu ostuga kiirustama, sest kui kõik tahavad oma kaupa hooajast lähtuvalt aprilli alguseks kätte saada, võib see eeldada tarneprobleemide teket. „Hinnad on volatiilsed, igaüks peab oma riske juhtima ja õiget ostuhetke peale passima – väetiste hinnapõhjad paneb ju suuresti paika gaasi hind maailmaturul,“ märkis ta. Neile, kes turgudelt parima ostuhetke leidmiseks ajaloolisi mustreid otsivad, toob ta näiteks karbamiidi hinna kujunemise viimasel viiel aastal: „Iga aasta mais–juunis on hooajast tingitud hinnapõhi ja paljud põllumehed suudavad seda ära kasutada oma ostu ajastamiseks.“

