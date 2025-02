Raul Eamets: tänu positiivsele rändesaldole on kasvanud tööealiste inimeste arv

Üheks põhjuseks on tööealiste inimeste arvu kasv, ja see on tulnud peaasjalikult tänu positiivsele rändesaldole. Eesti jaoks on hea uudis see, et sisserändajad on põhiliselt tulnud Ukrainast ja nad on tänaseks suures enamuses edukalt integreeritud Eesti tööturule või on nad lahkunud teistesse EL riikidesse.