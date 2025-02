Kuni 50 000 € sinu ärile – lepingutasuta ja intress vaid kasutatud summalt

Miks valida arvelduskrediit?

See võib tunduda uskumatu, kuid arvelduskrediidi tõeline eelis on see, et arvelduskrediidiga on raha kohe saadaval. Erinevalt laenust, mida tuleb iga kord uuesti taotleda, piisab arvelduskrediidi avamisest vaid üks kord – seejärel on raha alati vajadusel kättesaadav.