FOTOD | Viru tänaval käib täna tihe töö. Lillemüüjad näevad aga ühte uut trendi

Lillepoodide müüjate sõnul täna lilli siiski meeletult kokku ei osteta. Tõeline „lilleralli“ toimub hoopis naistepäeval, 8. märtsil.

Lillemüüjate sõnul on kasvavaks trendiks see, et kliendid kasutavad lillede ostmiseks kullereid ehk Bolti ja Wolti. Kui Delfi fotograaf veetis paar minutit lillemüüjaga vesteldes, oli lilleputka saanud Wolti kaudu juba 7 tellimust. Seega valivad inimesed üha enam mugavust ja usaldavad lillede kohaletoimetamise kullerite kätte.

Valentinipäev on Bolt Foodi kullerite jaoks üks aktiivsemaid aastas. Eelmisel aastal kasvas kogu valentinipäeva jooksul tellitud lillede arv lausa kaheksa korda ja sushi tellimuste arv kolmekordistus võrreldes tavapärase nädalaga. Kui lõunanaabrid lätlased tellivad tänasel tähtpäeval intiimtooteid kuni seitse korda rohkem, siis eestlased jäävad selles osas pigem vaoshoituks – märgatavat müügikasvu siin ei paista.

„Sõbrapäev on meie platvormi jaoks üks aasta kõige aktiivsemaid päevi, mil näeme eriti suurt kasvu nii toitude kui ka kingituste tellimustes. Kasutajad eelistavad sageli koju jääda, rahulikult sõbrapäeva tähistada ja oma kallimaid millegi kauni ja maitsvaga üllatada. Väga populaarsed on aasia toidud ning kahekesi jagamiseks sobib alati ka pitsa. Meil on hea meel, et saame oma klientidele erilistel hetkedel toeks olla, tarnides kõik vajaliku kiirelt otse nende koduukseni,“ ütles Jaagup Jalakas, Bolt Foodi Eesti juht.

Suurimad romantikud on mehed, kes teevad 90% sõbrapäeva tellimustest. Lilled on loomulikult populaarseim valik. Neid tellitakse 8 korda rohkem kui tavaliselt, kõige enam osutuvad valituks roosid ja segakimbud. Märkimisväärne oli ka üks eelmise aasta suurimaid lillede tellimusi – varahommikul telliti lausa 100 roosi. Populaarsed täiendused romantilistele kingitustele on makroonid ja personaalsed kaardid.

