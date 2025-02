Eesti turuosalised gaasi hinnast. Kuidas mõjutab see elektri hinda?

Euroopa gaasivaru väheneb ja see kujundab gaasi hinda. Euroopa on võtnud üha tugevamini taastuvenergia kasutamise suuna, kuid tuulevaikse ja külmema ilma korral gaasinõudlus suureneb ja olemasolevast varust ei suudeta seda rahuldada. Eesti turuosalised kommenteerivad gaasivaru ja -hindade küsimust, ning selgitavad, kuidas need tegurid omakorda elektri hinda mõjutavad.