Sander Danil: Trump ilmus lavale pigem ärimehe kui populistina, aga see kuvand hakkas peagi mõranema

Föderaalreservile majanduse mõningane jahtumine sobiks, kuna see võimaldab USA inflatsioonil aeglustuda. Ja nüüd ongi see jahenemine toimumas. 2024. aasta viimases kvartalis aeglustus USA majanduskasv teist kvartalit järjest, kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 2,5 protsenti, samas kui veel teises kvartalis märgiti kasvuks 3,0 protsenti ja kolmandas kvartalis 2,7 protsenti.

Lisaks viitab turgude senine pehme reaktsioon uskumusele, et viimasel hetkel Trump siiski taganeb. Selline eeldus võib osutuda soovunelmaks ja vähemalt osaline tariifide rakendamine on endiselt tõenäoline. Igal juhul seisavad turud silmitsi raskesti etteaimatava presidendi ja kasvava volatiilsusega.

Peagi hakkasid aga pildis ilmnema esimesed mõrad. Otsus kehtestada tollimaksud Mehhiko, Kanada ja Hiina kaupadele ning terase ja alumiiniumi impordile näitab selgelt, et poliitiline ebakindlus on taas kasvamas. Tariifide rakendamine Mehhikole ja Kanadale on esialgu edasi lükatud ning Trump näib kasutavat tariifiähvardusi läbirääkimistel nõudmiste esitamiseks.

Üleilmsed aktsiaturud alustasid aastat positiivselt, leides tuge märkidest, et Trump on n-ö vastutustundlik populist. Kuigi Ühendriikide majanduskasv on aeglustumas, püsib globaalne makropilt hetkel neutraalne. Samas süveneb poliitiline ebakindlus.

Eelmise aasta peale kokku kasvas Ühendriikide majandus 2,8 protsenti, kuid Bloombergi andmetel ootavad analüütikud käesolevaks aastaks vaid 2,2 protsendilist kasvu. Mitmed analüütikud usuvad, et USA viimaste kuude head tarbimisnumbrid sisaldavad ka tariifihirmus tehtud ennetavaid oste.

Kui tariifid plaanitud kujul rakenduks, siis oleks see kindlasti suurem šokk Mehhiko ja Kanada majandusele, kuid ka Ühendriigid ise ei pääseks kahjudeta. Eri hinnangute järgi tooksid tariifid USA-s kaasa umbes 0,5 protsenti kõrgema inflatsiooni ja 0,3 protsenti madalama SKT.

Kui tariifidega peaks kaasnema tarneahelatõrked ja kaubandussõda, siis võib tagajärg olla ka hullem. Praegu on tollid pandud pausile, et asjasse puutuvad riigid saaksid USA nõudmistega kohaneda. Samas on aga raske uskuda, et Trump sellest plaanist täielikult loobub.

Tehisaru võib muuta tehnoloogiaäri üleilmsi jõujooni

Jaanuar tõi tehisaru vallas kaasa ehmatuse, kui Hiinas välja töötatud DeepSeek AI osutus paljudest lääne analoogidest tunduvalt odavamaks ja kvaliteetsemaks. Pinevust lisab asjaolu, et Hiina tehisaru sisaldab innovaatilisi lahendusi ning selle looja pakub mudelit avatud lähtekoodi ja täieliku dokumentatsiooniga.

Isegi kui tehisaru kasutajad läänes turvakaalutlustel Hiina mudelit pelgavad, saavad lääne arendajad neid AI uuendusi rakendada, mis toob kõigile tehisaru kasutajatele kaasa madalamad kulud. See on hea uudis AI tarbijatele, kuid võib tähendada väiksemat marginaali nii kiibitootjatele kui ka tehisaru rakenduste müüjatele. Selge on see, et lähiaastatel püüab Hiina seada USA ülimuslikkuse tehisaru vallas kahtluse alla.

Riskid sunnivad ettevaatlikkusele

Eelnevat kokku võttes tuleb tõdeda, et aasta esimeses pooles on USA aktsiaturu väljavaated pigem nõrgad. Majanduskasv aeglustub, kuid selleks, et Föderaalreserv saaks lähiajal intressimäära veelgi alandada, on inflatsioon endiselt liiga kõrge.

Pidurduv majanduskasv võib kärpida kasumiootusi, eriti kui tekib surve tehnoloogiafirmade marginaalidele. Kui Trumpi poliitika ei paku tariifidele vastukaaluks majandust stimuleerivaid meetmeid, siis hakkavad tariifid majandust aeglustama.

Lisaks on USA turg peale kaht tõusuaastat väga kõrgelt hinnastatud, mis vähendab oodatavat tootlust. Kuigi meie pikem strateegiline vaade USA majandusele on endiselt optimistlik, võib seal aasta esimesel poolel puhuda vastutuul ja välistatud pole ka mõni kaalukam korrektsioon. Sellises keskkonnas peame mõistlikuks aktsiariski vähendada, kuni poliitilised riskid taanduvad ning makropilt selgineb.

