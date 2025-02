GRAAFIK | Elektrihind tõuseb laupäeval kõrgustesse, mida pole tänavu veel nähtud

Kui reeglina on nädalavahetuse elektrihinnad madalamad kui argipäevadel, siis homne elektrihind märgib tänavuse aasta tippmarki. Näiteks eelmise laupäevaga võrreldes kerkib hind 124%.

Kõige rohkem tuleb elektri eest välja käia laupäeva õhtul kella 19 ja 20 vahel, mil elektrienergia eest küsitakse 499,99 eurot/MWh. Kõige odavamalt saab elektrit tarbida öösel kella 00 ja 1 vahel, mil börsihind on 108,7 eurot megavatt-tunnist.

Leedus ja Lätis maksab elekter kõikidel tundidel täpselt sama palju nagu Eestis, Soomes on päeva keskmine börsihind aga ligi 5 korda soodsam, makstes 57,44 eurot. Poolas on homne elektrihind 133,83 eurot/MWh. Suur hinnaerinevus Soomega tuleneb piiratud ülekandevõimsustest, kuna EstLink 2 (650 MW) on alates 25. detsembrist katki.