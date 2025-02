Air Balticu juhtkond vähendas oma palku ligi poole võrra

Pärast võimalikku IPO-t konverteeritakse see lihtaktsiateks, kusjuures Lufthansa grupi lõpliku osaluse suurus sõltub IPO turuhinnast. Lepingu üks punkte sätestab aga, et Lufthansa osalus ei lange pärast IPO-t alla 5%. Lisaks jääb Lufthansale võimalus osaleda IPO-l täiendavate investeeringutega nagu igal teisel investoril.

Läti transpordiminister Kaspars Briškens on väljendanud kindlat soovi viia IPO läbi juba käesoleval aastal. „Koostöös rahvusvaheliste investeerimispankadega tuleb leida parim hetk, mil ettevõtte IPO-eelne väärtus oleks võimalikult kõrge,“ on minister öelnud. Esimene potentsiaalne võimalus börsile minekuks võib avaneda juba esimese poolaasta lõpus. Minister rõhutas, et börsilemineku ettevalmistamine on ettevõtte praegune kõrgeim prioriteet.