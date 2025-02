Analüüsifirma: krüptopettustega varastati mullu miljardeid eurosid

Sõbrakutse sotsiaalmeedias võib viia murtud südame ja tühja rahakotini

Sotsiaalmeedia kanalite laialdane levik võimaldab tutvusi sobitada üle maailma. Seejuures muutuvad aina sagedasemaks olukorrad, kus „uue tuttava“ lähenemise eesmärgiks on omakasu ja sõbra asemel on tegu hoopistükkis petturiga. Skeeme, mille puhul on üheks potentsiaalseks ohvrile lähenemise viisiks sotsiaalmeedia kanalites sõprus- ja armusuhete loomine, nimetatakse armu- või tunnete pettusteks.

„Ilmselt oleme kõik saanud korra elus tunda, et sõber polegi päris see, kelleks oleme teda pidanud. Usun, et paljud on sotsiaalmeedias saanud nii mõnegi sõbraks püüdlemise kutse täiesti tundmatult isikult. Sääraste tundmatute lähenemise osas tuleb olla aga ettevaatlik, sest uue tuttavaga usalduse loomisel võib tähelepanu hajuda,“ rääkis SEB pettuste ennetuse osakonna turbejuht Kätlin Kukk.

Armupetturid hajutavad riske oskuslikult

Armuskeem on üles ehitatud psühholoogilisele mängule, kusjuures muudab ohvri „lõksu“ püüdmise lihtsamaks järjepideva tähelepanu andmine. Sõbrakutse saadab võõras, kelle profiilipilt ja nimi potentsiaalsele ohvrile enamasti midagi ei ütle. Petturi profiililt võib aga leida staatuseid vallalisuse, abielu lahutamise või lesestumise kohta.

„Juba esimestesse vestlusesse astudes annab pettur märku, kui eriline inimene lõksupüütav on. Vahetatud informatsiooni põhjal ehitatakse üles plaan ning mida rohkem infot jagada, seda tugevamad trumbid talle kätte antakse. Garanteeritud on igapäevane suhtlus, puudutavad meelitused ja suured lubadused,“ lisas Kukk.

Tutvuse alguses toimuvad vestlused ühes sotsiaalmeedia keskkonnas ning suhtluse arenedes tuleb ettepanek liikuda teise suhtlusplatvormi, näiteks e-maili või WhatsAppi. Kui vilunud kurjategija on suhtlusesse küllalt panustanud, hakkab ta paluma rahalist abi.

„Kui kurjategija konto platvormi halduri poolt avastatakse, võidakse ta sotsiaalmeedia konto kustutada nii, et ta kaotaks oma ohvrid. Sellega ei saa nad riskida, mistõttu minnakse üle profiilist eraldiseisvale suhtlusele. Kui pettur palub raha näol abi, tunneb tugevalt manipuleeritud ohver end ilmselt kaasvastutavana ja natuke ehk ka meelitatuna. Selle aja peale on inimesel ilmselt ka süda hakanud kergelt sulama ja nende nimel, kes meile südamesse on juba pugenud, kipume me alati riske võtma, kusjuures ei puudu abikäe andmisest ka kiirlaenud. Lõpptulemuseks on alati tühi rahakott ja katkine süda,“ avas Kukk.

Panga ja politsei sekkumine on armupettuste puhul raskendatud

Võrreldes teiste pettuse tüüpidega, kaasneb armupettuse ohvriks langenud inimestel ka suurem valehäbi. Kuna ohvrid enamasti abi saamiseks politsei või panga poole ei pöördu, on armupetturite tabamine seejuures oluliselt keerulisem.

„Aastate jooksul meenub vaid üks klient, kes ise panka pöördus ja kogu loo ära rääkis. Enamasti peame aga need ohvrid üles leidma ise. Vahel ei pruugi inimene ise pettuse ohvriks langemist isegi uskuda ning ka kliendi veenmine ei anna tulemit. Kuna kahtlaste tehingute puhul sekkume kiiresti, on meil õigus ka tehingutest keelduda, kui klient järjepidevalt koostööd takistab. Armupettuse ohvriks langemist ei peaks häbenema, sest selline lihtsalt on meie praegune maailm ja selle ohud. Kui meil peaks tänaval varastatama rahakott, siis seda me ei ju häbene. Kuritegu on kuritegu,“ arutles turbejuht.

Kuidas sotsiaalmeedias armupettuse ohvriks langemist vältida?

Hoidke oma sotsiaalmeedia profiil kinnisena, et petturid ei saaks teie kohta infot koguda.

Lähtuge spektilisest hoiakust, et kõik tundmatud sõbrakutsed sotsiaalmeedia platvormidel on petturite poolt saadetud.