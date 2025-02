Evecon – energeetikaettevõte, mis kujundab Baltimaade tulevikku

Investeeringuid Eestisse tuues näitab Evecon, et usaldusväärse partnerina on võimalik investeeringud teha edukalt vastu turgu ehk ise kõiki riske võttes, hoides seeläbi kokku maksumaksja raha ja võimaldades energiat tarbijale kõige soodsamal viisil.

Eveconi arendusmeeskond Eestis, Lätis ja Leedus on näidanud häid tulemusi mitte ainult ettevõtte enda energiaparkide arendamisel, vaid ka teistele klientidele lõpparendusteenust pakkudes. Riigiti vaadates on ettevõtte tegevus ka varieerunud, lähtudes kohalikest eripäradest.

Lähtuvalt elektrienergia turu vajadustest on suurenemas tuuleenergia arenduste osakaal. Samuti on olulisel kohal energiasalvestusvõimekus ning hübriidlahenduste rajamine, mis võimaldab tuulikute ja päikeseparkidega samasse liitumispunkti ka täiendavad akupargid.

Kuigi 2024. aastast on selja taga mitmeid suuprojekte, ei ole ettevõttel plaanis tempot maha võtta. „Meie lähituleviku plaanides on mitmed võimsad energeetikaprojektid, mis mitte ainult ei tugevdada meie kohalolekut turul, vaid aitavad ka kindlustada energia stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse kogu regioonis. Suuremad tuuleprojektid jõuavad ehitusõigusesse hiljemalt 2026. aasta keskpaigaks, sealhulgas arendused Lääneranna, Lüganuse ja Tõrva vallas. Kokku on Evecon arendamas tuuleparke üheksas erinevas omavalitsuses,“ lausus Kvell.

Mandri-Euroopa suurima akuparkide kompleksi arendaja

Eveconi, Prantsuse päikeseenergiatootja Corsica Sole ning rahvusvahelise investeerimisfondi Mirova poolt loodud ühisettevõtte Baltic Storage Platform kaudu rajatakse Harjumaale kaks salvestusparki koguvõimsusega 200 MW ning kogu salvestusmahuga 400 MWh. Kiisa akupark valmib plaani kohaselt tänavu sügisel ning Aruküla akupark 2026. aasta kevadel.

„400 MW akuparkide kompleks on Baltimaade energiavarustuse kindluse seisukohalt murranguline projekt. See aitab tasakaalustada energiavõrku, vähendada sõltuvust välismõjudest ja luua stabiilsema ning paindlikuma elektrisüsteemi kogu regioonis. Võrgu sageduse tõusu või languse korral aitavad akud kiiresti salvestada või siis anda elektrivõrku vajalikku energiat, et tasakaalustada muudatuse mõju. Selle tehnoloogia abil saab süsteemile pakkuda erinevaid reguleerimisteenuseid,“ ütles Eveconi projektijuht Risto Virveste.

Eveconil on täna Baltimaades töös salvestusvõimsusi 600 MW ulatuses, millest kolmandik on praegu ehituses. Konkurentsivõimeline akutehnoloogia on ennast juba tõestanud ning lähiaastail valmivad Eveconi akupargid aitavad pakkuda energiaturule kõiki vajalikke teenuseid olukorras, kus Eesti ja teised Balti riigid on just ühinenud Mandri-Euroopa sagedusalaga.

