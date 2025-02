Lidl avab veebruari lõpus kaupluse uues linnas

1425-ruutmeetrise müügisaaliga kauplus asub aadressil Luha 12. Hoone on ehitatud vastavalt rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõuetele ning kasutab ainult roheenergiat. Ehitustööd teostas Embach Ehitus, projekti autoriteks on arhitektuuribüroo Sirkel & Mall.

Kaupluse juurde on rajatud 125 parkimiskohaga parkla, kus kokku kuus kohta on eraldatud peredele ning liikumispuudega inimestele. Elektriautode laadimiseks on kaks laadimispunkti ning ratturitele on loodud eraldi parkimisvõimalused.