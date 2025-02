Täna algas eestlaste rahvussport – tulude deklareerimine. Enamus saab varasemast vähem tagasi

Investeeringute deklareerimine

„Füüsilisel isikul on investeerimiseks kaks peamist valikut: kas investeerida tavasüsteemis (ehk läbi väärtpaberikonto) või investeerimiskonto süsteemis. Kui tavasüsteemis tuleb deklareerida väärtpaberite müük ja vahetus ning tulumaks tasutakse saadud kasult, siis investeerimiskonto kaudu on võimalik tulumaksu tasumist edasi lükata,“ kirjeldas Kork. „Viimasel juhul tekib maksukohustus vaid siis, kui investeerimiskontolt tehtud väljamaksed ületavad sissemakseid. See aga ei vabasta deklareerimise kohustusest: investeerimiskonto andmete deklareerimiseks tuleb need saata internetipangast tuludeklaratsioonile enne, kui asuda deklaratsiooni esitama – nii on tagatud see, et andmed on eeltäidetult süsteemis juba olemas.“