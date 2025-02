INTERVJUU I Incapi juht Otto Pukk: Rootsis on kohati juba odavam toota kui Eestis

Eesti majandus on langenud viimased kaks ja pool aastat, eriti suure surve all on olnud tööstusettevõtted. Kuidas hindate elektroonikatööstuse väljavaadet? Kas raskem aeg on möödas ja tulevik paistab lootusrikkam?

Olen loomult optimist. Kuna elektroonika osakaal meie igapäevaelus suureneb pidevalt, ei kao meie sektoris nõudlus ka raskemal ajal. Tõsi, aeg-ajalt tuleb ette aeglasemaid ja keerulisemaid etappe, kuid see on osa majandustsüklist. Pikemas perspektiivis on väljavaade kindlasti positiivne, sest AI [tehisaru] ja kõik moodsad arendused vajavad lõppkokkuvõttes raudvara.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega