Töökoha vahetamise korral soovitakse teenida 2300 eurot kätte

Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse tööportaali uuringu järgi on ka palgasurveindeks tõusnud taas 30%-le.

Töötajad soovivad nüüd töökohta vahetades teenida 2300 eurot kätte, mis toob palgasurveindeksi tagasi 30%-le. Reaalselt teenitava palgaga võrreldes tähendab see, et töötajad soovivad teisele töökohale asudes saada 680 eurot rohkem kätte.

„Hüppeline tõus töökoha vahetamisega kaasnevas netopalga ootuses on seotud eelkõige juhtide ja spetsialistide enesekindluse ja palgaootuste kasvuga tööturul,“ selgitas CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler. Ta lisas, et klienditeenindajate, oskustööliste, autojuhtide ja lihtööliste palgaootused ei ole aastaga muutunud.

Ametirühmade lõikes on nii palgaootuses kui ka -surves suured erinevused. „Kui projektijuhtide ja tippspetsialistide seas on palgasurve kerkinud vastavalt 3 protsendipunkti ja 4 protsendipunkti, siis märgatavalt on langenud palgasurve esmatasandi juhtide (–8 protsendipunkti), autojuhtide (–6 protsendipunkti), klienditeenindajate (–5 protsendipunkti), kontoriametnike (–5 protsendipunkti) ja lihttööliste seas (–5 protsendipunkti),“ toob uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.