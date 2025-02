FOTOD | Suvituskorter Pärnus? apArts on valmis, võtmed kohe kätte!

apArts on inspireeritud Pärnu mereäärsest looduslikust ilust ja suvepealinna atmosfäärist. „Meie eesmärk oli luua elukeskkond, kus on kõik detailideni läbi mõeldud – kvaliteetne siseviimistlus, suvepalavuseks valmis jahutussüsteem ja mitmed nutikad lahendused muudavad nii suvitamise kui ka lühiajalise väljaüürimise võimalikult lihtsaks ja mugavaks,“ räägib Novira Capitali müügijuht Taavi Reimets, kelle sõnul lisavad korteritele avarust ja hubasust kõrged laed, suured aknad ja naturaalsest tammeparketist põrandad.

Kasvõi kohe sisse kolimiseks on täielikult sisustatud kolm korterit, mille juurde kuuluvad maast laeni aknad ja suured lükandustega rõdud. „Korterite sisustus on valitud funktsionaalne ja samas elegantne - tehtud neile, kes hindavad terviklahenduse mugavust. Kogu sisustus ja viimistlus on juba paigas ning Pärnus suve veetmiseks ei ole vaja rohkem midagi teha,“ selgitab Reimets. Ta lisab, et neile kes soovivad korterit oma maitse järgi kujundada on saadaval ka neli sisustamata korterit. „Kui kohe tegutseda jõuab ka mõne neist juba selleks suveks kenasti sisse seada,“ on Reimets veendunud.

Pärnu südames asudes on apArts korteritest lihtne ligipääs kõikidele suvepealinna mugavustele ning elanikele tagab privaatsuse hoonet ümbritsev kõrghaljastus. „Südalinna asukoht tähendab, et kõik vajalik on käe-jala juures. Lähedal asuvad populaarsed spaad, restoranid, rand ja jahtklubi – suvitajatele ideaalsed tingimused,“ sõnab Reimets ja toob välja, et lähiümbruses on ka suurepärased võimalused sportimiseks. Sisuliselt üle tee asuvad tenniseväljakud ning jalutuskäigu kaugusel on rannapromenaad ja jalgrattateed.