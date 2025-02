Eesti tehnoloogiafirma hakkab arendama Lääne-Aafrika väikeriigi e-teenuseid

Eesti tehnoloogiale toetudes on Benin viimastel aastatel kiiresti arendanud oma digiriiki. Tänaseks kasutab üle 50 riigiasutuse Cybernetica loodud lahendusi, pakkudes nii kokku ligi 270 digiteenust, mis lihtsustavad kodanike asjaajamist ja muudavad riigi toimimise tõhusamaks. 2024. aastal ületas Benin ÜRO veebiteenuste indeksis Aafrika keskmist tulemust, tõestades, et panustamine digitaalsetesse lahendustesse tasub end ära.

„Cybernetica koostöö Benini valitsusega on olnud väga edukas – näeme, et nad on pühendunud riigi digitaalsele ümberkorraldamisele, mis on selliste projektide õnnestumiseks äärmiselt tähtis ning meil on hea meel olla osa sellest edust,“ ütles Cybernetica tegevjuht Oliver Väärtnõu. „Digitaalsed avalikud teenused on tänaseks muutunud Benini järjest areneva majanduse ja ühiskonna tugisambaks ning järgmiste aastate jooksul aset leidvad muudatused kiirendavad riigi võidukäiku veelgi.“