Estateguru investor: kinnisvarausk ei ole mind alt vedanud

Aivar Käo tegi oma esimese investeeringu Estateguru platvormil juba 2017. aastal ning on sellest ajast peale paigutanud korralikke summasid mitmekümnesse erinevasse projekti. „Ma pigem olen üpris valiv ja teen enne investeerimisotsuse langetamist ise iga projektiga eeltööd. Internetis on avalikult saadaval omajagu tausta, mille abil iga projekti ja selle vedajate usaldusväärsust hinnata,“ räägib Käo, kes eelistab paigutada raha just Eesti projektidesse konteksti parema mõistmise tõttu. „Ka ise aega ja energiat panustades on iga investeeringuga alati riskid olemas. Olgem ausad, piisava turvalisusega 10-protsendi ümber tootlust kuigi lihtne leida ei ole. Kinnisvara on tagatisena minu jaoks väga oluline argument,“ selgitab kinnisvara-usku investor, kel on ka täna platvormil viis aktiivset laenuprojekti.

Estateguru kaudu antavate laenude kõrval on tal nüüdseks ka umbes samas mahus aktsiaportfell. „Tagamata võlakirjade tüüpi paberid olen portfellist heaga välja jätnud, kuigi tootluslubadusi vaadates kiusatus vahel ikka tekib. Planetisse raha panemisele olin tegelikult lähedal, aga kui sain aru, et need võlakirjad on tagamata, siis... ega ma Lõuna-Aafrika või Mehhiko turgu ju ei tunne,“ räägib Käo, kelle arvates on investeerimise puhul oluline asjad enda jaoks läbi mõelda ja siis ka selle plaani järgi teoks teha. „Praegu vaatan, et S&P500 kasvas aastaga kenasti ja krüptos oleks võinud uhkelt teenida. Takkajärgi tarku on alati palju, ma olen õppinud mitte kahetsema,“ võtab ta teema kokku.

Kuigi Käo portfellis on täna ka muid instrumente, siis Estategurus on ta arvestatavat osa hoidnud pea kaheksa aastat. „Teenus on hea ja piisavalt paindlik, mugav on kasutada ja haldurist on ka alati abi,“ loetleb ta positiivset.

