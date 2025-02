Korteriühistud tahavad üle vaadata rekonstrueerimistoetused

„Taotlemine muutub aina keerulisemaks ja bürokraatlikumaks“

„Nagu ütles üks kogenud korteriühistujuht: praegused toetusmeetmed on regulaatorite nägu, arvestades eelkõige rakendusüksuse huve, riske, võimalusi ja tööprotsesse. Ühistutele tundub, et lähtutud on rakendusüksuse töövoogude juhtimisest, olgugi et vastutust, riske ja kulusid kannab ikkagi korteriühistu.“ vahendas Jaadla ühistute kriitikat. „Kui näiteks ehitajatele, riigiametile või pangale on ükskõik, kas kortermaja renoveerimist alustatakse vastu talve või vastu kevadet, siis korteriühistu kui tellija jaoks see kindlasti ükskõik ei ole, sest õige ajastus on seotud nii tööde kvaliteedi kui kuludega.“