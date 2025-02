Naistel tuleb töötada meestega võrdse palga teenimiseks 33 päeva rohkem

Võrdse palga päev tähistab hetke, mil Eesti naised on keskmiselt teeninud välja sama palga, mille mehed teenisid eelmise aasta lõpuks. Sooline palgalõhe on Eestis 13,1 protsenti, seega tuleb naistel tänavu meestega võrdse palga teenimiseks töötada 33 tööpäeva rohkem.

Viimase kümne aasta jooksul on sooline palgalõhe vähenenud 47 protsendi võrra, ent Eestis on siiski Euroopa suurim palgalõhe. Palgalõhet põhjustavad eelkõige soostereotüübid, mis mõjutavad naiste ja meeste haridus- ja ametivalikuid, karjääriteid, hooletöö jagamist ning tööandjate palga- ja personalipoliitikat.

Majandusminister Erkki Keldo sõnul on oluline, et kõik inimesed sõltumata nende soost, saaksid samaväärse töö eest võrdset palka. Kuigi tema sõnul on märgata edasiminekut soolise palgalõhe vähenemisel, pidurdavad seda erinevad juurdunud arusaamad nagu näiteks eeldus, et mehed sobivad juhtivatele kohtadele paremini ning peamiselt meestega täidetud ametikohad on kõrgemalt tasustatud.

Lõhet tekitab töötamine erinevates tegevusvaldkondades

„Suure osa palgalõhest tekitab asjaolu, et naised ja mehed on koondunud erinevatele tegevusaladele. Näiteks hariduse ja hooletöö valdkondades, kus palgad on madalamad, töötab rohkem naisi,“ märkis Keldo. „Samuti on naisi vähem juhtide hulgas, kuigi uuringud on näidanud, et ettevõtted, mis kaasavad naisi juhtimisse, on üldiselt edukamad, sest langetatavad otsused on mitmekesisemad ja töötajate juhtimispotentsiaal paremini rakendatud. Riigid, kus kasutatakse tööjõudu maksimaalselt ära on üldiselt edukamad,“ lisas Keldo.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 2019. aasta raporti järelduste kohaselt on võrdseid võimalusi jälgivatel ja soodustavatel ettevõtetel 60 protsenti suurem tõenäosus parandada oma majandustulemusi võrreldes nendega, kes seda ei tee.