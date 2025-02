Eestlaste kodulaenud on Baltimaade suurimad, Läti teeb kiireimat kasvu

Lätis kasvas kodulaenulepingute arv 127,3 protsenti, Eestis 57,2 protsenti ning Leedus 48,8 protsenti. Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri hinnangul seisneb Läti kiireima kasvu peamine põhjus turu varasemas passiivsuses. Läti kodulaenude näitajad on aastaid olnud Eestis ja Leedust madalamad. „Kuigi viimase aasta kasv on tempokas, läheb lätlastel naabrite kinni püüdmiseni siiski veel aega, seda nii lepingute arvu kui eriti just keskmise laenusumma suuruse osas,“ sõnab Pechter.

Eestlased on Baltimaade julgeimad laenuvõtjad ning eelmise aasta neljandas kvartalis oli keskmine laenusumma 145 013 eurot, millele jääb lätlaste 62 299 eurot alla üle kahe korra ning leedulaste 108 928 veidi enam kui veerandi võrra. „Võrreldes aasta varasemaga on nii Eestis kui Lätis keskmine laenusumma kasvanud ligikaudu kolmandiku võrra, aga Leedus jäänud sisuliselt samale tasemele,“ selgitab Pechter.

Ta lisab, et Läti pealinnas Riias on elukondliku kinnisvara hind siiani tuntavalt madalam, kuna vanemate järelturu korterite osakaal tehingutes on pikka aega olnud domineeriv. „Laenusumma suhteliselt kiire kasv võib sealset konteksti arvestades viidata just uusarenduste kodude populaarsuse kasvule, kuid pikemas plaanis on naabritega võrreldes kasvuruumi veel omajagu,“ märgib Pechter.

Pechteri sõnul on kõigi kolme Balti riigi elukondliku kinnisvara ja sellega koos ka kodulaenude turg väljumas paari aasta pikkusest mõõnast ning käesoleva aasta lõikes võib oodata kõikjal kasvu jätkumist. „Kui muidu tundub tõenäoline, et kiirem kasv tuleb isegi lõunanaabrite juures, siis veidi võib kaarte segi lüüa suvel Eestis ees ootav käibemaksutõus, mis võib just kevadel uute korteritega tehtavate tehingute arvu kasvu kiirendada.“

