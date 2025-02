Reaalsuskontroll pani Euroopa kaitsetööstuse aktsiad tugevalt tõusma

Selle juures on märgata selget erisust: Euroopa kaitsetööstusettevõtete aktsiad on olnud tugevas tõusus, kuid USA firmadel pole kaugeltki sama edukalt läinud. Euroopa kosmose-, lennundus- ja kaitsetööstusettevõtteid koondav indeks on alates aasta algusest tõusnud 19,3%, samas kui USA vaste on kerkinud 5,6%. Sealhulgas on sektorit kajastav USA fond ITA viimase kahe nädala jooksul 1,5% miinuses, Euroopa indeks aga 9,3% plussis.