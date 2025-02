Kuidas märkida tuludeklaratsioonis krüptotehingud ja millal peab neilt tulumaksu tasuma?

Kähari sõnul käib krüptotehingute deklareerimine tänavu täpselt samamoodi nagu eelmisel aastal. „Kuigi seadusandluses on nüüd kirjas, et ka virtuaalvääringutega kauplemine võib soovi korral toimuda läbi investeerimiskonto süsteemi, siis tegelikkuses on tegemist nö vaheaastaga ja päriselt seda võimalust veel kasutada ei saa,“ märkis Kriptomati vastavuskontrolli juht Viljar Kähari. „See tähendab, et kasumlikud krüptotehingud kuuluvad endiselt maksustamisele ajal, mil tehing tehti, ning kahjumit pole võimalik maha arvata.“

Tehingute alla kuuluvad nii krüptost-sularahasse kui ka krüptost-krüptosse kauplemine. „Näiteks läheb maksustamisele see, kui inimene on bitcoini hoidmisest kasumit teeninud ja vahetab seejärel selle mõne teise krüptomündi vastu,“ toonitas Kähari. Niisamuti tuleb makse tasuda näiteks juhul, kui krüptoraha on võidetud, see on saadud töötasuna, see on ise kaevandatud või kui seda on kasutatud teenuste eest tasumiseks.

Kui krüptoraha on annetatud, see edasi kingitud, see on saadud pärandina või on raha lihtsalt oma krüptorahakottide vahel liigutatud, siis makse maksta ei tule. Küll aga kehtivad pärandina saadud krüptoraha müümisel või teise vara vastu vahetamisel samad maksureeglid nagu muule varale – saadud kasumilt tuleb tasuda tulumaks.

Kähari sõnul kehtibki deklareerimisel üldreegel, et iga kasumlik tehing peab tuludeklaratsioonis olema välja toodud eraldi reana. Füüsilise isiku tuludeklaratsioonis tuleb Eesti tulud kajastada lahtris 6.3 ja välismaalt teenitud tulud (näiteks välismaistelt krüptobörsidelt) lahtris 8.3. Samuti tuleb krüptoraha ostu- ja müügihind või saadud tulu ümber arvutada eurodesse sel kuupäeval kehtinud krüptoraha vahetuskursi alusel.

Kui aasta jooksul on tehinguid väga palju olnud, lubab Maksu- ja Tolliamet deklareerida kasumiga tehingud ka koondsummana. „Samas ei vabasta see investorit kohustusest, et tal peab olema loetavas vormis tehingutepõhine arvestus, mida vajadusel maksuametile esitada,“ sõnas Kähari.