Miks viskavad Eesti ettevõtjad isegi praegusel raskel ajal raha prügimäele?

Eesti ettevõtluses ei ole kerged ajad. Sisendhinnad on tõusnud sisuliselt kõigis valdkondades ning näiteks tööjõukulude puhul pole näha, et surve palkade tõusuks oleks järgi andmas. Samal ajal on isegi ellujäämiseks, rääkimata kasvust, vaja aina rohkem murda uutele turgudele, sest üksnes Soomest või Rootsist rutiinse tellimuse ootamine enam äriplaani ära ei täida.

Mida suurem sihtturg, seda tihedam on aga ka konkurents. Eestis paneb lisaraskuse turjale veel meie kõrge energia hind. Seda enam on iga koht, kus saab kulusid jätkusuutlikult kokku hoida, kulla hinnaga. Samuti on hädavajalik leida viise, kuidas teistest Baltimaadest või Poolast pärit konkurentide ees Põhjamaades või Lääne-Euroopas silma paista.

Miks müüa Audi maha Dacia hinnaga?

Toon konkreetse näite metallivaldkonnast. Mistahes metalltoodete valmistamisel on laialt levinud kaks marki roostevaba terast, erialaste tähistustega AISI 304 ning AISI 316. Peamine erinevus on see, et 304 ei sisalda sulamis molübdeeni, 316 sisaldab. Seetõttu on 316 ka märksa korrosioonikindlam ja püsib roostevabana ka nii-öelda karmimates oludes. Piltlikult öeldes on 316 terasesulamite maailmas nagu sõiduautode turul Audi, 304 aga nagu näiteks Dacia. Mõlemal on selgelt oma koht ja roll, aga ka vahe on selge. Sama reljeefne on ka hindade erinevus. Tonni 304 jääkide eest saab ettevõtja 1100 eurot, tonni 316 jääkide eest aga 2100 eurot.