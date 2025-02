Viljandimaa idufirmad tegid mullu ligi 40 miljonit eurot käivet

Kohalikud idusektori ettevõtted pidid aga paraku töötajate arvu mullu vähendama ning idusektoris hõivatute inimeste arv vähenes 27 protsendi võrra. Seoses töötajate arvu vähendamisega on langenud ka riigile tasutud tööjõumaksude summa: 2024. aastal tasuti kokku 5,3 miljonit eurot tööjõumakse ning seda on 15 protsendi võrra vähem võrreldes 2023. aastaga.

Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova ütles, et kohalikud ettevõtted on orienteeritud efektiivsuse tõstmisele. „Jätkuv majanduslangus mõjutab paratamatult ka idusektori ettevõtteid ning sarnaselt tavamajanduse ettevõtetega vaatavad ka nemad raskel ajal väga kriitiliselt kuludele otsa ning otsivad pingsalt kokkuhoiu võimalusi. Paraku kaasneb sellega ka töötajate arvu vähendamine, kuid pikemas perspektiivis on tegemist äriliselt mõistliku otsusega,“ ütles Dubova.

Viljandimaal tegutsevate idusektori ettevõtete töötajatest 74 protsenti on mehed ja 26 protsenti naised. Idusektori töötajatest 96 protsenti on Eesti kodakondsusega ning 3 protsenti töötajatest on mõne välisriigi kodakondsusega. Kohaliku idusektori töötajatest üle pooltel (57 protsenti) on Statistikaameti andmetel kõrgharidus ning nad omavad bakalaureuse, magistri- või doktorikraadi.