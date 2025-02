Valgevene ekspordib läbi Läti Ukrainast varastatud rapsist toodetud õli. Seotud on ka Eesti ettevõte

Valgevene ekspordib läbi Läti Ukrainast varastatud rapsiseemnetest toodetud õli, selgitas Läti TV3 uuriv ajakirjandussaade „Nekā personīga“ (tõlgituna „Ei midagi isiklikku“) koos Leedu meediaväljaande 15min ja Valgevene uurimiskeskusega.

Ajakirjanikud avastasid, et varastatud rapsi veavad Ukrainast välja Venemaa ettevõte Torgtrade, mida juhivad Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi lähedased, ja Agrotrade, mis kuulub praegu Venemaal töötavale ukrainlasele. Nimetatud vahendajad ostavad rapsiseemneid tunduvalt madalama turuhinnaga ning tarnivad need Venemaa ja Valgevene tootmisettevõtetesse. Lekkinud andmed näitavad, et varastatud rapsiõli jõuab Lätti Valgevene ettevõttelt Agroprodukt.

Läti riikliku raudteeinfrastruktuuri haldaja andmetel on Agroprodukti õli saanud peamiselt kaks ettevõtet, mis korraldavad kauba edasist transporti Hiina ja Iisraeli. Valgevene ettevõtte toodangut veetakse ka paljudesse Euroopa riikidesse, sealhulgas Belgiasse, Hollandisse, Poola, Leetu, Eestisse ja mujale.

Seotud on ka Eesti ettevõte

Üks kahtluse all ettevõtetest väitis saatele, et nemad Agroprodukti tooteid ei impordi, vaid tegutsevad lihtsalt tollimaakleri ja transpordivahendajana. Ettevõte selgitas, et importija on Eesti ettevõte, kuid pole teada, millistele turgudele kaup jõuab. Arveldused toimusid Eesti, mitte Valgevene ettevõttega. Ettevõtte sõnul ei tööta nad sanktsioonide all klientidega.

Samal ajal väitis teine süüdistatav ettevõte saatele, et on lõpetanud õli sisseveo Agroproduktist. Ettevõte sõnul ei teadnud nad, et õli on toodetud Ukrainast varastatud rapsist. Mõlemad kahtluse all firmad on küll väikesed, kuid nende finantsandmed näitavad, et neil läheb hästi.

Valgevene rapsiõli suhtes ei kohaldata Lätis ega Euroopas sanktsioone, mistõttu on ametiasutused lubanud Agroproduktil õli jätkuvalt importida, isegi pärast ajakirjanike paljastusi. Ametiasutused pööravad tähelepanu vaid õli kvaliteedile.

