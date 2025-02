Pangaliidestused ja mobiiliäpid muudavad äriklientide rahahalduse sujuvamaks

Maarja-Maria Aljase sõnul on oluline eristada internetipanka ja mobiilipanka. „Kõige lihtsam on erinevust selgitada sellega, et internetipanka sisenetakse läbi brauseri, mobiilipanka aga telefoni rakenduse kaudu. Kuigi internetipank on äriklientide jaoks endiselt populaarseim pangakanal, on mobiiliäpi kasutus ja pangaliidestuste populaarsus kiirelt kasvamas,“ selgitas ta.

Pangaliidestused, mis ühendavad ettevõtte raamatupidamistarkvara otse pangaga, aitavad automatiseerida finantsprotsesse. Võimalus teha makseid ja saada reaalajas ülevaated oma kontode kohta raamatupidamisprogrammist lahkumata on täna Eesti ettevõtja jaoks kujunemas standardlahenduseks. SEB andmetel on sellise liidestuse kasutajate arv aasta aastalt kiirelt kasvamas, nii 2023. kui 2024. aastal lausa 25% aastas.

„See näitab, et ettevõtjad hindavad aina enam mugavuslahendusi, mis säästavad aega. Eesti ettevõtja erineb ka oma Läti ja Leedu kolleegidest selle osas, et eeldab pangateenuste liidestamise võimalust, meie lõunanaabritel on sarnaste lahenduste kasutamine märksa madalamal tasemel,“ lisas Aljas.

Samuti on äriklientide seas kasvanud mobiiliäpis tehtavate maksete maht – viimase aastaga 20%. Kui varem eelistasid mobiilipangandust peamiselt väikeettevõtted, siis nüüd kasutavad seda üha enam ka suurettevõtted, kes vajavad reaalajas ligipääsu oma finantsandmetele. Veel mõned aastad tagasi võis tunduda, et suurettevõtted ei hakka kasutama pankade mobiilirakendusi, sest kasutajakogemus ja teenuste valik väiksel ekraanil on siiski piiratum internetipangast. Kuid viimase paari aasta trendid tõendavad vastupidist, näidates ärikliendi mobiilirakenduses pakutavate teenuste osas ootuste ja kasutuse kasvu eelkõige just suurettevõtete hulgas.

