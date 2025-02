Välisminister Tsahkna kohtumisel Rheinmetalli juhiga: ootame Saksa kaitsetööstust Eestisse investeerima

„Venemaa on suurendanud enda kaitsetööstuse võimekust ja jääb pikaajaliseks julgeolekuohuks ning Euroopa peab olema valmis sellele ohule vastu seisma. Kaitsetööstuse tugevdamine ja võime toota lahinguvarustust kiiresti ja suurtes kogustes on Euroopa kaitse- ja heidutuspoliitika jaoks kriitilise tähtsusega,“ ütles Tsahkna.

Arutati koostöö edendamise võimalusi

Välisministri sõnul peitub suhete edendamises Nordrhein-Wesfahleni liidumaaga Eesti ettevõtete jaoks suur potentsiaal, sest see on Saksamaa kõige suurema elanikkonna ja majandusega liidumaa.

Eesti ettevõtted loodavad Saksamaalt uusi partnereid leida

Visiidi äridelegatsiooni kuuluva Eesti IT-ettevõtte Cybernetica müügi- ja partnersuhete juhi Florian Marcuse sõnul on nende eesmärk leida Saksamaalt uusi kliente ja partnereid. „Meie jaoks on olulised kliendigrupid esiteks riigi ja liidumaade valitsused ning teiseks finantssektor – eelkõige pangad,“ rääkis äridelegatsiooni liige Marcus.

Tema sõnul on näha, et Saksamaa on liikumas üha kindlamalt digitaalse ühiskonna ülesehitamise suunas. „Selleks vajavad nad nii infrastruktuurilahendusi kui ka oskusteabega nõustajaid. Meie pakume mõlemat,“ kinnitas Cybernetica esindaja. Ta lisas, et kuigi Saksamaa föderaalne süsteem toob kaasa mõningaid väljakutseid ning tegemist on traditsiooniliselt suletud turuga, siis üks võimalus turule sisenemiseks on teha pilootprojekte mõnel liidumaal. „Välisministri visiit aitab meil näiteks liidumaade valitsuste esindajatega jutule saada,“ selgitas Marcus.