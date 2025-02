Klaaspakend aitab energiat säästa

Lõputult ümbertöödeldav materjal

Klaasi leiutamine on väga oluline verstapost inimkonna ajaloos – sajandeid tagasi peeti klaasimeistri oskusega inimesi lausa maagideks, kuna nad oskasid teha midagi läbipaistvat, säravat, tundmatut. Tänapäeval ei pane klaasist pudel või purk enam kedagi imestama, kuid ometi teatakse kahetsusväärselt vähe selle pakendiliigi erilisusest: nimelt on tegemist pea lõputult ümbertöödeldava materjaliga. Seda võib pidada ka ringmajanduse vapiloomaks, sest klaasi eraldi kogumine on Eestis pika traditsiooniga, tõenäoliselt on tegu ühe esimese pakendimaterjaliga üldse, mida eraldi kogutud ja kordus- ning taaskasutatud.

Klaastaara võib tunduda esmapilgul kõik ühesugune, vaid värvierinevustena, kuid tegelikult klaaspakenditel väga suur erinevus – osa neist on korduskasutatavad ja osa mõeldud ühekordseks kasutamiseks – st pärast kasutust võetakse küll kasutusele sama klaas, aga tehakse sellest uus pakend. Mõlemad on hea variandid – korduskasutatav klaaspakend on paksem ja raskem, selle transpordikulu on suurem, samas on korduskasutamine iseenesest äärmiselt mõistlik ringmajanduse seisukohast. Korduskasutuspakendina peab klaastaara vastu kuni 50 tsüklit, seetõttu on ka oluline see tervelt kokku koguda. Tervelt kokku kogumise jaoks on Eestis hästi toimiv pandipakendisüsteem äärmiselt mõistlik.

Kui me räägime ühekordsest pandimärgita klaaspakendist, siis see suunatakse ümbersulatamisse. Seetõttu ei juhtu midagi hullu kui supipurk, või veinipudel klaasikonteinerisse visates puruneneb. Uue purgi tootmisel lisataksegi kokkukogutud taara klaasipuruna – seda juba kasutatud klaasi võib lisada uue toote valmistamisel klaasisegusse isegi kuni 80%. Täna on võimalik lisada klaasipuru mitu korda vähem uue pakendi tootmisesse just seetõttu, et seda lihtsalt ei tule tarbijatelt tagasi. Seega – mida rohkem inimesed klaaspakendit tagastavad, seda rohkem on meil ka toorainet uute pakendite tegemiseks.

Sobib ka toiduainetele