Advokaat selgitab: kui palju maksab palgata puhkus?

Advokaadibüroo Hedman advokaat Kristel Tael-Same selgitas, et töötaja võib tasustamata ehk palgata puhkust soovida isiklikel põhjustel, õpingutega seoses või kui põhipuhkusest jääb väheks. „Tööandja jaoks võib see aga olla võimalus tööjõukulude säästmiseks ja koondamise vältimiseks. Palgata puhkusega kaasneb aga mitmeid nüansse, mida ebameeldivate üllatuste ja vaidluste vältimiseks on oluline teada nii töötajal kui ka tööandjal,“ selgitas ta.