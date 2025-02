VIDEO | Majandusminister Keldo: loodan, et Eestisse tuleb tuumajaam

Keldo sõnul vajab Eesti juurde nii maismaa- kui ka meretuuleparke. „Tõenäoliselt vajame ka tuumajaama ning gaasijaamu. Ma loodan, et tuumajaam tuleb,“ lisas Keldo. „Eesti lahenduseks on mitmekülgne energiaportfell ning väga head ühendused liitlastega,“ sõnas minister.

OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI | Timo Tatari vastus ebamugavale küsimusele: me Ignitises teame, mida on turule enne vaja tuua

Tänane valitsuse huvi on ministri kinnitusel energia julgeolek ning konkurentsivõimeline elektri lõpphind. „Euroopas ei ole hetkel strateegilisi nafta-ega maagaasivarusid. Küll aga on meil tuul ja päike, mille peremehed me ise oleme ning mida me kasutada ka saame,“ tunnistas Keldo.