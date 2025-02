Utilitase juht: Eesti peab vabanema elektriimpordi sõltuvusest

Koit rõhutas, et Eesti, Läti ja Leedu tarbisid eelmisel aastal kokku 27 teravatt-tundi elektrit, kuid tootsid vaid 17. See 10 TWh suurune puudujääk, mis moodustab 35% tarbimisest, on Koidu sõnul häirekell: „Me oleme oma naabritest väga sõltuvad – kas õnnestume koos või on meil ühiselt raske.“

Probleem ei piirdu Baltikumiga. Ka Saksamaa, Poola ja isegi Soome olid eelmisel aastal netoimportijad. Euroopa Liit tervikuna importis 2022. aastal lausa 62,5% tarbitavast energiast. „See on tohutu sõltuvus imporditud energiakandjatest ja suur osa põhjusest, miks oleme praeguses julgeoleku- ja majanduspoliitilises olukorras,“ nentis Koit.

Koit näitas konverentsil osalejatele ka slaidipilti hiljutisest Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimise päevast, kus oli näha, kuidas hinnad kogu regioonis on omavahel seotud. „See on nagu ühendatud anumate süsteem,“ selgitas Koit. „Kui üks riik panustab vähem, mõjutab see kõiki teisi.“

Ta rõhutas, et naiivne on loota, et Eesti saaks kuidagi eraldiseisvalt odavat elektrit nautida. „Kõik peavad investeerima. See on nagu kaitsekulutustega – kui ainult üks riik panustab, ei suurene kogu regiooni kaitsevõime.“

Lahendusena näeb Koit elektrifitseerimist ja taastuvenergia osakaalu suurendamist. „Küsimus on, kuidas maavarade vaeses piirkonnas energiapuudujäägist välja tulla? Vastus on elektrifitseerimine,“ kinnitas Koit.

Ta tõi välja, et kuigi Eesti impordib praegu umbes 3 TWh elektrit. Taastuvenergia (päike, tuul, biomass) osakaal on 2,8 TWh. Samas rõhutas Koit, et vanad põlevkiviplokid on amortiseerunud ja nende sulgemine suurendab veelgi vajadust uute tootmisvõimsuste järele.

Koit viitas ka Draghi raportile, mis rõhutab, et elektrihinda mõjutab kõige rohkem kalleima allika hind ajahetkel. „Eesmärk on viia kallite hindadega tundide arv miinimumini,“ selgitas Koit, lisades, et vaja on tasakaalustavaid jaamu, näiteks gaasijaamu.

Hiina näitab teed, Euroopa peab järgnema