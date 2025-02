Konkurendi jälgedes: Telia lisas Netflixi oma TV pakettidesse

Kuna Telia TV kliendid näevad edaspidi Netflixi muuhulgas Telia Android TV digiboksi toel, võimaldab see kasutajatel vaadata tuhandeid Netflixi filme ja sarju ka vanemate teleritega. See muudab Telia hinnangul Netflixi sisu kättesaadavamaks neile, kes pole seda seni nutiteleri puudumise tõttu teha saanud.

„Paraku on koos sellega tekkinud olukord, kus inimesed peavad õhtuse filmivaatamise tarbeks liikuma näiteks lineaartelevisiooni ja erinevate äppide vahel, kasutama selleks vahel ka erinevaid seadmeid ning kokkuvõttes arveldama mitmete teenusepakkujatega. Netflixi integreerimine Telia TV platvormi ja pakettidega on seetõttu loomulik samm klientide igapäevaelu lihtsamaks ja ka taskukohasemaks muutmisel. Usume, et koostöö Netflixiga muudab Telia TV kasutajate kliendikogemuse veelgi paremaks ja mugavamaks, kuna erinevate platvormide tele- ja voogedastusteenused on nauditavad ühes kohas,“ lisas Kiik.