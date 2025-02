Eesti Energia juht otse: me maksame Soome importelektri eest rohkem, kui peaksime

Durejko sõnul on energiadefitsiit süvenemas, kuna põlevkivienergeetika taandub. „See peaks olema ju hea selles osas, et saastame vähem, oleme puhtamad ja puhtam energeetika on meie portfellis. Samas sõltume nüüd rohkem importelektrist,“ selgitas ta.

„Pool rohepöördest on tehtud, teine pool on veel teha,“ märkis Durejko. Ta tõi positiivse näitena välja päikeseenergia buumi, mis on toimunud tänu tarbijate aktiivsele osalusele. „Suur osa päikeseenergiast on tulnud tarbijate poole pealt ja see on märkimisväärne muutus,“ lisas ta.

Regulatsiooni järgi peaks süsteemihaldurid seda ülekoormustasu kasutama uute ülekandevõimsuste rajamiseks, mis pudelikaela eemaldaks. „EstLink 2 valmis 2014, see on 10 aastat tagasi. Järgmine ühendus tuleb umbes 10 aasta pärast. Kui 20 aastat korjata seda tasu meie elektrihinnast, ei ole see mõistlik käitumine,“ ütles ta.

Eesti Energia juhi sõnul peaks valitsus mõtlema, kuidas riikide vahel tekkivat ülekoormustasu jagada ühiskonnaga, mitte jätma seda täismahus süsteemihalduritele. „Me peaks mõtlema, milline regulatsioon ja toetusskeem on tulevikus ühiskonnale kõige kasulikum. Praegune süsteem ei ole seda, kui me ei oska seda raha paremini kasutada meie majanduse arendamiseks,“ rõhutas Durejko.

Siiski rõhutas Durejko, et põlevkivienergeetika ei kao lähiajal täielikult. „Meil on vaja seda pöörlevat inertsi, mis meid ka desünkroniseerimisel laupäeval aitas olukorrast välja. Kõik pöörlevad jaamad on olulised,“ selgitas ta.

„Meil on vaja tuult ja kiireid juhitavaid jaamu pluss salvestust. Ega meil muid valikuid ei ole,“ tõi Durejko välja järgmise kümnendi peamised suunad.

Ta tõi positiivse näitena Leedu, kes on juba varem investeerinud gaasijaamadesse. „Leedu õppetund on see, et nemad tegid selle ära varasemalt ja nad on õigel teel. Neid on vaja tänases energiaportfellis,“ selgitas Durejko. Ta lisas, et Leedu on teinud ka teise olulise sammu - nad kasutavad ära gaasijaamade jääksoojust, mida Eestis ei tehta.

Baltikumi ühise energiaturu poole

Eesti Energia juhi sõnul on oluline, et Balti riigid teeksid energeetikas tihedamat koostööd. „Me ei pea tegema kõike koos, aga me peaksime kokku leppima paremini kui seni, milliseid suundi me arendame, nii valitsuste vahel kui ka energiaettevõtete vahel,“ ütles ta.

Durejko lisas, et üks võimalik lahendus oleks üks hinnapiirkond Baltikumis. „See on de facto juba olemas, aga de jure mitte. See võiks olla suund, mille poole pürgida,“ ütles ta.

Lõpetuseks viitas Soome süsteemihalduri Fingridi tippjuhilt kuuldule, kes hindas, et kuigi praegune olukord Eesti energeetikas on keeruline, võib see olla hoopis meie konkurentsieelis. „Meil on täna kõige valusam olukord ja see sunnib meid liikuma uute tehnoloogiate kasutusele võtmise suunas,“ võttis ta kokku.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada