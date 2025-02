Teadmatusest tehtud diskrimineeriv palgaotsus võib tuua kahjunõude

Diskrimineerimise tuvastamine ja tõendamiskoormus

Hüvitise määramisel arvestatakse diskrimineerimise ulatust, kestust ja laadi. Sama loogika kehtib ka võrdse kohtlemise seaduse alusel, mis keelab diskrimineerimise rahvuse, rassi, nahavärvi, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. Kuna diskrimineerimisnõuete esitamine on järjest sagenenud, võib eeldada, et kasvab ka teadlikkus soolise palgalõhe küsimustes ning vastavate vaidluste arv suureneb.

Oluline on mõista, et sellistes vaidlustes kehtib tavapärasest erinev tõendamiskohustus. Diskrimineerimise ohver peab esitama vaid faktilised asjaolud, millest võib järeldada ebavõrdset kohtlemist – tõendeid ei ole tal kohustust esitada. Seevastu tööandjal lasub kohustus tõendada, et võrdse kohtlemise põhimõtet ei ole rikutud. Kui tööandja keeldub tõendite esitamisest, käsitletakse seda diskrimineerimise omaksvõtuna. Selline tõendamiskoormus muudab tööandja jaoks vaidlused keerukaks ja ajamahukaks, mistõttu on mõistlik juba ennetavalt võimalikke probleeme vältida.