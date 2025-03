Norstat Express avab ettevõtetele kiire ligipääsu tarbijate tagasisidele

Norstat Eesti on turule toonud uue lahenduse, mis võimaldab ettevõtetel saada kiiret ja usaldusväärset tagasisidet tarbijatelt – Norstat Express. See platvorm pakub ligipääsu enam kui kahele miljonile vastajale üle kogu Euroopa ning annab võimaluse teha kiireid andmepõhiseid otsuseid. Norstat Expressi eristab eelkõige kiirus: esmased tulemused on kättesaadavad juba mõne tunniga.