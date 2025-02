Tuntud ökonomist jagas eksitavat infot: riik ei palganud mullu rohkelt uusi töötajaid

Hoolimata sellest, et majandusseisak on kestnud üle kahe aasta, oli hõivatute arv 2024. aastal rekordkõrge. Avalikus sektoris kasvas hõivatute arv aastaga 10 000 inimese võrra. Sellest 6000 inimest sai tööd riigi struktuurides ning 4000 kohalikes omavalitsustes, kirjutas Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.

Eametsa tehtud järeldused on Tea Vassiljeva sõnul eksitavad. Võrreldud on 2023. ja 2024. aasta neljandat kvartalit, mis ei näita tervikpilti, kuna kvartalite vahel on suured kõikumised.