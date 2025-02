Kuidas vältida pensionilõksu, kui vaid viiendik säästab regulaarselt?

Alustame sellest, et ligi pool Eesti inimestest ei usu, et nad elavad pensionini. Kuid oodatav eluiga oli mullu aegade kõrgeim: sünnimomendil 79 aastat, seejuures naistel 83,1 ning meestel 74,5 aastat. See-eest tervena elatud aastate arv vähenes ja 2023. aasta andmetel elavad Eesti inimesed suurte tervisemuredeta keskmiselt 58 aastat.

„Sellele vaatamata arvab 74% inimestest, et käib pensionil olles tööl edasi, nagu selgub SEB uuringust. Tegelikkuses ei pruugi tööl käimiseks tervist jätkuda. Eluea pikenemine küll rõõmustab, aga ühtlasi peab üha rohkem inimesi veelgi kauem toime tulema väiksema sissetulekuga kui tööl käies,“ sõnab Schamardin.

Pension kui kauge tulevikumuusika?

Tema sõnul on noorte, 20- kuni 40-aastaste inimeste seas üks kõige laiemalt levinud müüte, et pensionini on veel palju aega, mistõttu pole vaja säästmisele veel mõelda.