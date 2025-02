Ministeerium soovib, et restoranid märgiksid menüüs pakutava liha päritoluriigi

„Selliste kunstlike reeglite tekitamine ei anna tarbijale mitte midagi juurde, see on absurdne ja tekitab ettevõtjale täiendavat halduskoormust,“ kommenteeris Keldo, lisades, et Eestis on väga kõrge toidukvaliteet. „Meil on kõrged toiduohutusnõuded, mis peavad olema tagatud igas toitlustusasutuses ning täiendavaid reegleid ei ole kindlasti juurde vaja.“