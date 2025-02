Pank avaldab: kui palju peab laenuvõtja teenima, et võimaldada 240 000 eurot maksvat kodu?

„Kui arvestada, et kodulaenu kuumakse on 1000 eurot, siis laias laastus võiks see viidata kinnisvarale, mille väärtus on 240 000 eurot. Seda juhul kui laen on võetud 30 aastaks ja sissemakse oli 15%,“ selgitas Kikas. „Selle eest on võimalik mõnesse Tallinna nooblimasse piirkonda osta kahetoalise korteri või Tallinna lähistele uue majaosa. Kui Harjumaast kaugemale vaadata, siis oleks selle raha eest võimalik osta ka hiljuti ehitatud uue maja.“

Kui sügisel Norstati poolt läbiviidud uuringust selgus, et kodulaenu eest oleks üle 1000 euro kuus valmis maksma pea iga kümnes ehk 9% Eestis vastanuist, siis Lätis on seda summat valmis maksma vaid 3% inimestest ja Leedus 4%.

Kui palju selleks peab teenima?

Selleks, et võimaldada endale 240 000 eurost kodu, tuleks teenida vähemalt 3400 eurost brutopalka. Võttes laenu kahepeale, peaksid mõlemad teenima ligikaudu 1700 eurost brutopalka. „Selles arvutuses on lähtutud, et inimeste igakuised kulud on minimaalsed. Seega tegelikkuses sõltub kõik konkreetsest inimesest – lisaks sissetulekutele tuleb konteksti asetada ka tema kulutused,“ selgitas Luminori laenude kompetentsikeskuse juht.

Arvestades, et möödunud aasta kolmandas kvartalis lähenes Eesti keskmine brutokuupalk 2000 eurole ja Tallinnas ületas see 2300 eurot, siis Helina Kikase sõnul on 240 000 eurot maksev kodu arvestatavale osale leibkonnast kättesaadav.

