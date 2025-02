VIDEO | Veiko-Vello Palm: Eesti kaitsevägi ei ole valmis kaitsma kõiki elutähtsate teenuste taristuid

„Reservväelasena ma tean, et Eesti sõjaline kaitsevõime on hea. Aga kindlasti ei ole Eesti kaitsevägi valmis tervikult ja täielikult kaitsma kogu energiataristut või kõikide elutähtsate teenuste taristut,“ sõnas Palm Delfile. Ta lisas, et ka NATO-l jääb sellest võimekusest puudu.

Ukraina sõja kontekstis kinnitas Palm, et Vene vägedele meeldib rünnata kaugtuld kasutades tsiviilobjetke, seda sõjaväetaristust lausa neli korda rohkem. See on ka põhjus, miks tema hinnangul tuleb Eestis panna rõhku tsiviilakitsele. „Me peame selleks valmis olema. Eesti ei suuda kaitsta igat alajaama, vaid me peame selleks leidma teised vahendid.“ Tema sõnul ei ole mõistlik kasutada ka selliste objektide kaitseks kalli väljaõppe saanud sõdurit.