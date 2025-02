Millest elektri hind päriselt koosneb?

Elektrit liigutab raud ja see vananeb. Võrk on ehitatud palju aega tagasi ja seda uuendatakse pidevalt. Võrgukao tõttu n-ö teisaldatakse see elektrikulusse ning see ei jõua tegelikult jaekliendini ehk lõpptarbijani, sõnas Udde.

Ka investeeringute osa elektri hinnas on suurenenud. Tuuleparkidesse, akudesse, pumphüdroelektrijaama ja reservhankesse investeerimine on vajalik, et tagada elektri kliendini jõudmine. Samuti suureneb hooldus- ja remondikulu. Kogu süsteem liigub inflatsiooniga käsikäes, seega võrguteenustasu peab suurenema.

Rasmus Udde tõi esile, et Nord Pooli hind on võrreldes 2022. aastaga langenud ligi kaks korda. Eleringi võrguteenus oli kaks aastat staatiline, kuid 2024. aastaks tõusis inflatsiooniga ligi 10%.

„Eesti liigub loogilises suunas, kuna elektri hind ehk see, mis on arvel, läheb jaekliendile järjest odavamaks,“ sõnas Rasmus Udde.

Rasmus Udde tõi esile, et 2022. aastal kulus tavatarbijal, kes tarbis umbes 3000 kilovatt-tundi, aastas 872,4 eurot selleks, et tal üldse oleks kodus elekter. Elektriarvel esitatust kaks kolmandikku hõlmas elektritootja hind ehk Nord Pool Spoti börsihind, 13% olid võrgutasud ning ülejäänud osa elektri hinnast moodustasid riiklikud maksud.

Elektri hinda mõjutavad ka pidevalt muutuvad riiklikud maksud – elektriaktsiis tõusis, taastuvenergia toetuse tasu vähenes ja käibemaks tõusis 20%-st 22%-ni.

Udde tõi esile konverentsil kõlanud mõtte, et Soome ettevõte maksab elektri eest vähem kui Eesti oma, aga Soome eratarbija maksab rohkem kui Eesti eratarbija. Kui sisendhinnad ja kõik muu on Soomes soodsamad, võib eeldada, et ka eratarbija maksab vähem. Aga see ei ole nii. Elektriarve pole üles ehitatud üksnes mudelil „kulud pluss marginaal“, vaid oleneb väga palju otsustest, kuidas elektrimajandus üles ehitata. Arve kulukomponendid ei pruugi alati ühtemoodi muutuda – mõned suurenevad, samal ajal kui teised vähenevad.

40% langetamine on ülihea töö

„Elektri hind ehk arve on kolme aastaga langenud 40%. Hind käib inflatsiooniga vastuolus, seega on 40% alla tulla supertöö,“ tõdes Udde. Elektritootmishind on langenud kaks korda ning nüüd moodustab see vaid pool lõpptarbija makstavast elektri hinnast. Keskmine elektri börsihind on praegu umbes 90 eurot megavatt-tunni eest, lisas ta.

Rasmus Uddele tekitab muret, et meie võrgutasu määratakse praegu kilovatt-tunni kohta, ning me saame aru, et need on alati seotud inflatsiooniga. „Ega asjad lähe elus odavamaks – inimkulu ei lähe odavamaks, süsteemid ei lähe odavamaks.“

Tema sõnul tekitab heameelt aga asjaolu, et paljud tasud on fikseeritud (näiteks tööjõu- ja rauakulu) ning need jaotatakse tarbijate peale ära. „Me suudame suuresti elektrifitseerida, tänu sellele toome elektri hinna alla. Suurema tarbimise puhul jagatakse fikseeritud kulu rohkematega ehk igaüks meist tegelikult maksaks vähem. Kõige suurem samm, mille saame täna selleks teha, on see, et elektrifitseeriksime muid kütteelemente. Näiteks kui elektrifitseeriksime soojust, võidaksime kuskil 13 teravatt-tundi. Tuletan meelde, et elektri tarbimine on 8 ja 8,5 teravatt-tundi ehk me duubeldaksime need kilovatid, millega saaksime fikseeritud ja indekseeritud kulu jagada,“ selgitas Udde.

Ettekande järel esitatud küsimused Mida näitaksid arvutused piirkondade kohta, kus pole piisavalt töökohti, elab vähe inimesi ja elektri hind on kõrge? Udde: Praegu inimesed, kes elavad näiteks tavalises korteris, maksavad oma kommunaalide eest rohkem, kui nad maksavad üüri või kodulaenu eest. Mõte on selles, et fikseeritud kulu jagame nende inimeste vahel ära, kes on seal olemas. Kus on vähem inimesi, seal maksab iga inimene proportsionaalselt rohkem sedasama fikseeritud, indekseeritud kulu. Mil määral on Eesti elektri hinna komponendid võrreldavad Põhjamaade ja muu Euroopa omadega? Kas oleme asja mõistlikult lahendanud? Udde: Me väga palju võrdleme ennast Põhjamaadega, kus on konkurentsitult kõige odavam elekter. Samas, kui võtame ette näiteks Saksamaa, siis sealne lõpptarbija elektri hind on ikkagi üle 200 euro megavatt-tunni eest. Ja sõltuvalt natuke ka liiduvabariigist on võrgutasud selle eest 100 eurot megavatt-tund. Ehk siis tegelikult oleme võrreldes muu Euroopaga päris okeis kohas. Lihtsalt meie kõrval on Soome, Rootsi ja Norra – Euroopas konkurentsitult kõige paremad ja odavamad elektriturud. Kui kaugel on Sunly tuulepargid? Kas mõni ehitusluba on juba väljastatud? Udde: Meie esimesed tuulepargid peaksid 2027. aastal ehitusse minema. Ehituslubade osas jään vastuse võlgu.

