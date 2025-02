Leedu hiigelfirma esindaja Timo Tatar: paljud arendajad on kurvis koos. Ellu jäävad tugevamad

Tatar ütles, et turul on võimalusi just elektri kõrge hinna tõttu ning Baltimaad on sarnases positsioonis kui Taani – põhja pool soodne elekter ja lõunas suure tarbimisega riigid. Kord on meil Põhjamaade, siis Kesk-Euroopa hind. „Kõikidel Balti turgudel tunneme, et valitsused toetavad taastuvenergia arengut.“

Tatar leiab, et Skandinaaviat aitavad vanad tuuma- ja hüdrojaamad ning uusi ehitades ei saavutata märkimisväärset elektri hinna langust. „Võrdleme enda hindu Euroopa soodsaimatega ja see on nagu varjuga võidu jooksmine. Meie tingimused on teised. Meil ei ole ka sellist tööstustarbijate baasi.“

Ta lisas, et ühiskonnas on vaja pidada elektriühendusteteemaline debatt – kuhu ja millal? Kas Estlink 3 ja neljandat Eesti-Läti ühendust on vaja?

„Uued ühendused võivad suurendada meie sõltuvust ega too siia piisavalt uut energiatootmist. Usume Eesti tuuleenergiasse.“

Ühendustest rääkides lisas endine asekantsler, et oleme juba nii Soome kui ka Balti riikidega hästi ühendatud, aga iga järgmine „toru“ on tarbija vaatenurgast hea, kuid tootjale mitte. Tekib küsimus, kas üldse tasub investeerida, kui tekkida võib ülejääk. „See teema tuleb ühiskonnas läbi arutada.“

Luuakse maismaatuuleparkide portfelli

Ta tõi esile huvitava statistika, et Soome kodutarbija maksab tegelikult elektri eest rohkem kui Eesti tarbija, aga ettevõtete puhul on olukord vastupidine.

„Erkki Keldo lubas just siin laval, et tegeleb selle teemaga. Kui sul on PPA sõlmitud, siis kas ettevõte peaks maksma taastuvenergiatasu? Näen, et minister on minuga nõus, et ei pea,“ rääkis Tatar.

Tatar ütles laval, et börsipaketi parim aeg on möödas. Energia hea hind tähendab suurt pingutust ning ka tarbija peab olema paindlik ja oma tarbimist juhtima. „Suur roll on ka tootjatel, salvestusel ning poliitilistel valikutel.“

Ignitis soovib luua Eestisse tugeva maismaatuuleparkide portfelli ning ta kiitis valitsust, et mitu protsessi liigub juba õiges suunas. Neile meeldib ka terav konkurents.

Meretuuleparki arendama ei kiirusta