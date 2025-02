Keskmine perekond saab endale lubada 60-ruutmeetrise korteri

Igor Habali sõnul on kinnisvara muutunud taskukohasemaks, kuid ei pruugi niipea jõuda pandeemiaeelsele tasemele. „Tallinnas on kinnisvarahinnad püsinud kaks aastat samal tasemel, kohati isegi 2022. aasta tipust alla tulnud. Kui kõrge inflatsiooni ehk raha odavnemise tingimustes kinnisvarahinnad oluliselt ei tõuse, siis tähendab see kodu reaalhinna ja kättesaadavuse paranemist. Teisalt on kõrge inflatsioon kahe teraga mõõk – inimeste üldkulud suurenevad ning ka riigid üritavad hinnatõusu kontrolli all hoida ning ei pruugi seetõttu Euribori laenuintressi piisavalt kiiresti langetada,“ ütles Habal.

Uus Maa juhatuse liikme sõnul on praegu Tallinnas 4400 aktiivset korterimüügikuulutust, mis on mullu sama ajaga võrreldes 20% enam. „Samas turg on aktiivsem ning viimaste kuudega on kuulutuste arv hakanud vähenema. Ka uute korterite laojääk on veidi langenud – omanikku ootab 2600 uut korterit, mis on umbes kahe aasta varu. Samal ajal on korteri ruutmeetri keskmine pakkumishind tasapisi tõusnud, jõudes 3500-euroni, mis peegeldab positiivset turuootust. Võimalik, et käesoleva aasta jooksul saab ostjaturust jälle müüjaturg,“ ütles Habal.