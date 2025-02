KC Energy tegevjuht: majandus vajab kasvuks suurtööstuseid, kuid kõrge elektrihind tõukab investeeringud eemale

Esimene võimalus, kuidas suurtarbijad oma elektri hinda alla tuua saavad, on tööstuse kõrvale taastuvenergia tootmisvõimekuse loomine või siis vastupidi tööstuse toomine taastuvenergia tootmise kõrvale. Näiteks on nii teinud ka Valgamaa üks suuremaid tööandjaid – 170 töötajaga Helme aleviku lähedal tegutsev puidutööstusfirma Combiwood. KC Energyga ärikliendi otselepingu sõlminud Combiwoodi eesmärk pole edastada päikesepargi toodetavat elektrit mitte võrku, vaid tarbida ära otse puidutööstuses. Näiteks mullu tuli kolmandik kogu tehase tarbitud elektrist otse päikesepargist.

Tegemist on Eesti ühe esimese sellist tüüpi lepinguga, mis kindlustab tehasele pikaajalise kindluse energiasisendi osas. Ärikliendi lahendusega päikesepark tähendab, et puidutööstus saab tänu pikaajalisele täisteenusele keskmisest turust soodsamat elektrit ja seda järgmised 25 aastat. See alandab oluliselt tehase kaalutud keskmist elektrihinda kogu aasta lõikes.

Ministeeriumi arvutuste kohaselt võiks elektri börsihind langeda 2035. aastaks 4,2 sendi võrra kilovatt-tunni kohta. Arvestades, et mullu oli elektri börsihind pea 10,6 senti kilovatt-tund, võib rahuloluks tõepoolest põhjust olla. Aga nagu me teame, siis kulu tarbijatele ei koosne kaugeltki börsihinnast, vaid võrgutasust, maksudest, taastuvenergiatasust. Kõik need kulukomponendid on kahjuks kasvutrendis ega anna tarbijale põhjust optimismiks.